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Тер Штеген вышел на второе место среди иностранцев по матчам за Барселону в ЛЧ
Больше матчей только у Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал вторым игроком среди иностранцев по количеству игр в составе сине-гранатовых в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, игра с "Наполи" стала для голкипера 81-й в Лиге чемпионов в составе каталонского клуба.
Отметим, что по этому показателю немецкий вратарь опередил Дани Алвеса, который сыграл 80 матчей в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Впереди тер Штегена из иностранных футболистов в истории "Барселоны" по этому параметру остается только Лионель Месси, который сыграл 149 матчей.
Напомним, 21 февраля "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" (1:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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