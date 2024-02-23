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Тер Штеген вышел на второе место среди иностранцев по матчам за Барселону в ЛЧ

Лига Чемпионов

Больше матчей только у Месси

Тер Штеген вышел на второе место среди иностранцев по матчам за Барселону в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал вторым игроком среди иностранцев по количеству игр в составе сине-гранатовых в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, игра с "Наполи" стала для голкипера 81-й в Лиге чемпионов в составе каталонского клуба.

Отметим, что по этому показателю немецкий вратарь опередил Дани Алвеса, который сыграл 80 матчей в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Впереди тер Штегена из иностранных футболистов в истории "Барселоны" по этому параметру остается только Лионель Месси, который сыграл 149 матчей.

Напомним, 21 февраля "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" (1:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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