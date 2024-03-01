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Не Гамбург. В Шахтере сообщили, где планируют играть следующий еврокубковый сезон
Дончане решили перебраться на другую немецкую арену
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
"Шахтер" планирует сменить место проведения для домашних матчей еврокубков в следующем сезоне. Об этом рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин
"В Гамбурге уже 20 лет не было футбола уровня Лиги чемпионов. Для нас это был эксперимент и он сработал.
Прежде чем выступать в Германии, мы поговорили с тамошними людьми, и им понравилась эта идея. Это был риск, но мы играли с "Антверпеном", и пришло 40 000 человек — из них 90 процентов немцев. Мы не знали, какая на нас будет реакция, но немецкий народ нас поддержал. И они поддерживали нас больше, когда мы хорошо сыграли и обыграли "Барселону".
В следующем сезоне? Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы поехать в Дюссельдорф. Я надеюсь, что это произойдет", — рассказал Палкин.
Напомним, в нынешнем евросезоне "Шахтер" проводил матчи на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге.
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