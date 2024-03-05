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Реал Сосьедад - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал Сосьедад - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.24 ⋊Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Баски проиграли на поле ПСЖ со счетом 0:2. Хватит ли им сил для сенсации на своем поле?
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Матч Лиги чемпионов состоится в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ответный матч (результат первого поединка 0:2)
5 марта, 22:00. "Реале Арена" (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад - ПСЖ
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - ПСЖСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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