Реал Сосьедад - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Баски проиграли на поле ПСЖ со счетом 0:2. Хватит ли им сил для сенсации на своем поле?

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Матч Лиги чемпионов состоится в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:2)

5 марта, 22:00. "Реале Арена" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2