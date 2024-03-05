Реал - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал", благодаря безупречной игре Лунина, одолел на выезде "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (0:1). Немцы могут изменить ситуацию уже на "Сантьяго Бернабеу", хотя и сделать это будет трудно. В любом случае, преимущество в один мяч - не приговор.

Ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится в среду, 6-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

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