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Реал - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
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Фото: Реал
Мадридский "Реал", благодаря безупречной игре Лунина, одолел на выезде "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (0:1). Немцы могут изменить ситуацию уже на "Сантьяго Бернабеу", хотя и сделать это будет трудно. В любом случае, преимущество в один мяч - не приговор.
Ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится в среду, 6-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть игру онлайн, следите за ходом событий в матче с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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