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Гвардиола: Сейчас дойти до полуфинала Лиги чемпионов очень сложно
Наставник Ман Сити высказался о предстоящей игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", высказался накануне матча Лиги чемпионов против "Копенгагена".
"Сейчас дойти до полуфинала очень сложно. Команды лучше, тренеры также. Все даже сложнее, чем когда я был футболистом".
"Но в конце концов всегда дальше проходят лучшие команды. Когда вы сыграете две хорошие игры, у вас больше шансов победить", - добавил Пеп.
Напомним, что подопечные Гвардиолы переиграли "Копенгаген" (1:3) в первом матче ЛЧ на стадионе "Паркен".
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