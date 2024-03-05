Манчестер Сити – Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Действующие чемпионы Европы в этом сезоне получили очень легкого соперника на стадии 1/8 Лиги Чемпионов. Команда Гвардиолы уже разобралась с "Копенгагеном" на "Паркене", тогда все завершилось победой 3:1.

Нет никаких оснований считать, что на "Этихаде" все сложится по-другому. С другой стороны, мы уже видели немало настоящих сенсаций в рамках этого турнира. А вдруг это именно тот случай?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.

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