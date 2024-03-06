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Манчестер Сити – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Немного магии от Де Брюйне и Холанда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Буквально на прошлой неделе в матче против "Лутона" Эрлинг Холанд оформил пента-трик, а Кевин Де Брбюйне ассистировал на 4 его гола. Они выглядели как игроки, у которых есть какая-то ментальная связь, которую не под силу понять здравым смыслом.
Возможно, стоит ожидать подобную магию и в матче против "Копенгагена"? Тем более на них ничего не давит, ведь первый матч уже выигран.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.
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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
6 марта. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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