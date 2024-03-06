Манчестер Сити – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Буквально на прошлой неделе в матче против "Лутона" Эрлинг Холанд оформил пента-трик, а Кевин Де Брбюйне ассистировал на 4 его гола. Они выглядели как игроки, у которых есть какая-то ментальная связь, которую не под силу понять здравым смыслом.

Возможно, стоит ожидать подобную магию и в матче против "Копенгагена"? Тем более на них ничего не давит, ведь первый матч уже выигран.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.

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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

6 марта. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 2

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