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Манчестер Сити – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Немного магии от Де Брюйне и Холанда?

Манчестер Сити – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Буквально на прошлой неделе в матче против "Лутона" Эрлинг Холанд оформил пента-трик, а Кевин Де Брбюйне ассистировал на 4 его гола. Они выглядели как игроки, у которых есть какая-то ментальная связь, которую не под силу понять здравым смыслом.

Возможно, стоит ожидать подобную магию и в матче против "Копенгагена"? Тем более на них ничего не давит, ведь первый матч уже выигран.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.

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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

6 марта. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Копенгаген"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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