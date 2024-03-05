Лига Чемпионов. 1/8 финала, 2-й матч

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Лацио 3:0 (общий счёт – 3:1)

Голы: Кейн 38, 66, Мюллер 45+2

"Бавария" взяла уверенный реванш у "Лацио" за поражение в первом матче. Подопечные Томаса Тухеля ещё до перерыва не только отыграли дефицит, но и вышли вперёд в противостоянии. Смелый футбол "рекордмайстра" не исчез и во втором тайме, в дебюте которого Кейн снял все вопросы, оформив дубль. После кошмарного февраля "Бавария" показывает признаки былого величия в самый ответственный момент. Хотя не менее кризисный соперник, конечно, им откровенно подыграл.

Важной отличительной деталью в сравнении с игрой в Риме стали высокие позиции фулбеков "Баварии". Горецка всё ещё опускался в тройку защитников в качестве перестраховки, но в остальном мюнхенцы действовали гораздо смелее. Именно использования ширины и своевременные развороты с фланга на фланг стали ключом к довольно быстрому взлому обороны гостей. Которая в первой игре вообще не имела брешей против крайне пассивной позиционной атаки баварцев. Сегодня всё было иначе.

Дебют встречи выдался довольно открытым, вопреки репутации тренеров и ответственности поединка. "Лацио" начал с довольно смелого прессинга, агрессивность которого компенсировалась низкой линией обороны. Это оставляло пространство для работы Сане и Мусиале.

Опускание Джамала позволило разогнать первую опасную атаку, которая закончилась выстрелом свободного Сане из пределов штрафной. А через пару минут Сане после сольного прохода скинул Мусиале под удар, который был заблокирован в последний момент. В ответ "Лацио" несколько раз быстро выскочил в контратаку. Гендузи трижды за первые 10 минут принимал мяч в чужой штрафной, но до реальной опасности эти выпады не доходили.

В попытке ограничить Сане и Мусиалу "Лацио" довольно быстро отказался от давления без мяча и чем ближе было к перерыву, тем ниже опускался центр тяжести римлян. И уже минуты с 15-й "Бавария" стала серьёзно прижимать соперника к канату. Киммих, Сане и Мюллер регулярно разрывали на правом краю и опасно заходили в штрафную. Одна из комбинаций снова вывела на выгодную позицию Мусиалу, но его удар метров с 8 прошёл мимо ворот.

В первые 35 минут "Лацио" держался только за счёт слаженного контроля мяча. "Бавария" прессинговала довольно осторожно, что позволяло "орлам" брать передышки между штурмами хозяев, комбинируя в центре поля и иногда даже доходя до чужой штрафной через пас. И был даже шанс зацепиться за результат. Дзакканьи навешивал слева, и после рикошета от де Лигта Иммобиле опасно бил головой с метров 5, но не успел качественно сложиться под удар.

Но на финальные минуты тайма хозяева прижали соперника в канатам. И ширина атаки наконец дала плоды. Начав атаку на левом краю, "Бавария" быстро развернула атаку направо через заброс Павловича в штрафную. Там Мюллер классно открылся, продлил на влетевшего Геррейру, и от португальца мяч пришёл к Кейну, открывшего счёт. До перерыва гости ещё раз побывали в нокдауне. На пол римлян отправила пушка де Лигта после корнера, которую в ворота донесла голова Мюллера.

Втором тайм "Бавария" начала несколько выжидательно, держа мяч и играя с соперником в кошки-мышки. И после 15-минутной паузы финальная точка была поставлена. Хозяева выманили "Лацио" в прессинг и образцово раскатали их оборону. Павлович нашёл между линий умницу Мюллера, тот продлил на Сане. С ударом Лероя Проведель справился, но отбил прямо на ногу Харри Кейну. Тот не простил. Тот же Мюллер едва не довёл счёт до неприличного через пару минут, проверив ближнюю штангу в контратаке.

При этом "Лацио" даже на дали шанса попробовать своё счастье в атаке. Сарриболл оставили без мяча (38% владения после перерыва), и с смешными двумя ударами во втором тайме римляне закончили свою лигочемпионовское турне. 3:0. "Бавария" показывает смелый, агрессивный и качественный футбол. И легко пробивается в 1/4 на фоне кризисного "Лацио". Дальше будет намного труднее. Но хоть какую-то мотивацию на остаток сезона подопечные Тухеля всё же сохранили. Последний шанс взять трофей, в конце концов.

Бавария: Нойер – Киммих, Дайер, де Лигт, Геррейру (Дэвис, 78) – Павлович, Горецка – Мусиала (Гнабри, 90+1), Мюллер (Тель, 78), Сане (Лаймер, 89) – Кейн

Лацио: Проведель – Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини – Гендузи, Весино (Катальди, 61), Луис Альберто (Камада, 80) – Дзакканьи (Исаксен, 61), Фелипе Андерсон (Педро, 75) – Иммобиле (Кастельянос, 61)

Предупреждения: Романьоли 80, Катальди 89, Пеллегрини 90