  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и немецким "РБ Лейпциг".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый матч команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 1:0, сохранить минимальную победу "сливочным" помог украинский голкипер Андрей Лунин. Немцам терять нечего, они обязаны забивать. Возможна ли сенсация? Или же "Реал" спокойно пройдет дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

По теме
yellow-arrow
Рекордмайстер жив! Бавария — Лацио 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бенефис Мбаппе. Реал Сосьедад — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Реал Сосьедад – ПСЖ 1:2. Капитан Мбаппе выводит свою команду в четвертьфинал
Лига чемпионов Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Андрей Лунин Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости