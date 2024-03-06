Энрике - об отношениях с Мбаппе: Набрасывание дерьма хорошо продаётся. У меня нет проблем с игроками

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике опроверг слухи о своём конфликте с нападающим Килианом Мбаппе.

"Конечно, у меня всё в порядке с Мбаппе, но вы же знаете, что набрасывания дерьма и неприятности хорошо продаются. Правда? Кого волнует правда? У меня нет проблем ни с одним игроком", - приводит слова специалиста Marca.