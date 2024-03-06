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Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из ПСЖ

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Наставник парижан наконец-то нарушил молчание

Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из ПСЖ

France 24

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике ответил на вопрос журналистов касательно нападающего команды Килиана Мбаппе.

"Судя по всему, в ближайшем будущем Килиана Мбаппе здесь не будет, поэтому нам придется тестировать тактику с другими игроками", - цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.

Главный претендент на Мбаппе - мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что соглашение форварда с "королевским" клубом вступит в силу 1 июля 2024 года.

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Реал (Мадрид) Луис Энрике Килиан Мбаппе трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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