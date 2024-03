Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике ответил на вопрос журналистов касательно нападающего команды Килиана Мбаппе.

Главный претендент на Мбаппе - мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что соглашение форварда с "королевским" клубом вступит в силу 1 июля 2024 года.

Luis Enrique confirms: "Apparently the immediate future of Kylian Mbappé will not be here, so we will have to test tactics with other players". pic.twitter.com/UlcGSMiHmz