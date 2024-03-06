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Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из ПСЖ
Наставник парижан наконец-то нарушил молчание
France 24
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике ответил на вопрос журналистов касательно нападающего команды Килиана Мбаппе.
"Судя по всему, в ближайшем будущем Килиана Мбаппе здесь не будет, поэтому нам придется тестировать тактику с другими игроками", - цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.
Главный претендент на Мбаппе - мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что
???????????? Luis Enrique confirms: “Apparently the immediate future of Kylian Mbappé will not be here, so we will have to test tactics with other players”. pic.twitter.com/UlcGSMiHmz— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2024
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