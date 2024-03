Мбаппе все-таки покидает ПСЖ. Рекорды побиты, Франция покорена, но оба остались разочарованными

Это было 15 февраля, когда Килиан Мбаппе сообщил Насеру Аль-Хелаифи, что не продлит контракт с "ПСЖ".

На следующий день форвард рассказал об этом ближайшим друзьям в команде, но ему показалось, что те в курсе. То есть, где-то сверху "протекло".

Для "ПСЖ" это обычная история - в эру шейхов здесь совсем не умеют расставаться со звездами. Вспомните хотя бы, как Адриен Рабьо досиживал в дубле последние полгода.

Мбаппе в резерв пока не отправляли, но игровое время уже сократили. Против "Нанта" он отбегал 30 минут; с "Ренном" - 60, с "Монако" - всего 45 и был заменен в перерыве.

Kylian Mbappé joined his mom in the stands after PSG coach Luis Enrique subbed him off at the half against his former club Monaco. pic.twitter.com/iuB3HJ9aHA

Тем временем команда выиграла лишь 1 поединок из 3, поэтому после скучных 0:0 с монегасками три первых вопроса на пресс-конференции к Луису Энрике были именно о замене:

Можно ли слова Лучо считать официальным подтверждением? Пожалуй, да.

Впрочем, как и поведение форварда во втором тайме с "Монако". Вместо того чтобы досматривать матч на скамье запасных, он принял душ и поднялся на трибуны. Сначала сел поближе к своему клану, и только после короткого разговора со спортдиром Луишем Кампушем пересел поближе к ВИП-ложе, где расположились парижские боссы.

Конечно, они не друзья. "ПСЖ" предложил Мбаппе контракт с выплатами до миллиарда евро, но он сказал "нет".

Marca пишет, что Килиан уже принял предложение "Реала", которое "существенно меньше" того, что было два года назад, когда "Сливочные" предлагали 26 млн в год и еще 140 млн подъемных.

???? PSG are now waiting for Kylian Mbappé to inform them that he has signed his Real Madrid contract. As soon as he informs them, they will make an official public statement about his departure. @FabrizioRomano #rmalive pic.twitter.com/BCFeVzSnds