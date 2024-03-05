Мбаппе все-таки покидает ПСЖ. Рекорды побиты, Франция покорена, но оба остались разочарованными

Содержание Решение

Предыстория

Наследие

Последствия

Решение

Это было 15 февраля, когда Килиан Мбаппе сообщил Насеру Аль-Хелаифи, что не продлит контракт с "ПСЖ".

На следующий день форвард рассказал об этом ближайшим друзьям в команде, но ему показалось, что те в курсе. То есть, где-то сверху "протекло".

Для "ПСЖ" это обычная история - в эру шейхов здесь совсем не умеют расставаться со звездами. Вспомните хотя бы, как Адриен Рабьо досиживал в дубле последние полгода.

Мбаппе в резерв пока не отправляли, но игровое время уже сократили. Против "Нанта" он отбегал 30 минут; с "Ренном" - 60, с "Монако" - всего 45 и был заменен в перерыве.

Kylian Mbappé joined his mom in the stands after PSG coach Luis Enrique subbed him off at the half against his former club Monaco. pic.twitter.com/iuB3HJ9aHA — ESPN FC (@ESPNFC) March 1, 2024

Тем временем команда выиграла лишь 1 поединок из 3, поэтому после скучных 0:0 с монегасками три первых вопроса на пресс-конференции к Луису Энрике были именно о замене:

"Рано или поздно нам придется играть без Мбаппе, поэтому я пытаюсь найти лучший вариант. Это было на 100% мое решение”.

Можно ли слова Лучо считать официальным подтверждением? Пожалуй, да.

Впрочем, как и поведение форварда во втором тайме с "Монако". Вместо того чтобы досматривать матч на скамье запасных, он принял душ и поднялся на трибуны. Сначала сел поближе к своему клану, и только после короткого разговора со спортдиром Луишем Кампушем пересел поближе к ВИП-ложе, где расположились парижские боссы.

Конечно, они не друзья. "ПСЖ" предложил Мбаппе контракт с выплатами до миллиарда евро, но он сказал "нет".

Marca пишет, что Килиан уже принял предложение "Реала", которое "существенно меньше" того, что было два года назад, когда "Сливочные" предлагали 26 млн в год и еще 140 млн подъемных.

???? PSG are now waiting for Kylian Mbappé to inform them that he has signed his Real Madrid contract. As soon as he informs them, they will make an official public statement about his departure. @FabrizioRomano #rmalive pic.twitter.com/BCFeVzSnds — Madrid Zone (@theMadridZone) March 3, 2024

Более того, у Парижа якобы было соглашение с Мбаппе, что в случае непродления контракта он вернет клубу часть инвестированных в него денег. Вероятно, даже придется отдать половину бонуса за подписание – об этом сейчас ведутся консультации.

Килиана очень долго обвиняли в алчности и, кажется, теперь он через нее переступил.

Предыстория

The Athletic шутит, что его еще не существовало, когда "Реал" впервые пытался подписать Мбаппе. Это правда.

Родители привезли Килиана в Вальдебебас, базу "Сливочных", когда ему было 14, и в клуб малыша пригласил сам Зидан.

Параллельно Мбаппе интересовались "Ливерпуль", "Арсенал" и "ПСЖ", но он поехал в скромный "Монако", ведь только там чувствовал себя звездой. Уже в первом профессиональном контракте в 2016-м Килиан выторговал гарантированное игровое время в 8 матчах подряд. Где ему еще могли такое пообещать?

Более того, когда Леонарду Жардим не выполнил прописанное условие, вице-президент Вадим Васильев при всех наорал на тренера и приказал ставить Мбаппе.

Это было 16 октября 2016 года, игра с "Монпелье". Маленький шантажист вышел в старте - и немедленно забил гол, отдал два ассиста. Так началось его восхождение.

"Этот малой, Мбаппе... Он слишком быстрый для нас", - констатировал Пеп Гвардиола, чей "Сити" вылетел из ЛЧ от "Монако".

А уже летом 2017-го "Реал" пришел за Килианом со 150 млн евро, но снова неудачно, поскольку старый Вильфрид Мбаппе упорно продолжал требовать гарантий, которых Мадрид дать не мог. Какие к черту гарантии, когда конкурентами были Роналду, Бензема и Бэйл, а за спиной Килиана — один неполный сезон?

Наверное, "Сливочные" очень пожалели об этом уже спустя год, когда Мбаппе выиграл для Франции чемпионат мира-2018.

Ко всему прочему, торговаться с "Монако" было проще, чем с "ПСЖ", который поднимал ставки всякий раз, когда "Реал" снова приближался к нападающему. Летом 2022 года шейхи подмахнули Мбаппе беспрецедентное соглашение — зарплата 75 млн чистыми, и еще 25 млн бонусами. Учитывая французские налоги, Килиан обходился клубу в 200 млн в год. Ни один игрок в Европе даже не приближался к этой сумме с тех пор, как Месси покинул "Барселону".

Два года назад Мбаппе, 23-летний выходец из трущоб на окраине Парижа, не смог отказаться от таких денег.

Сейчас, когда форварду уже 25, он решил, что заработал достаточно, и задумался о карьере.

Это очень странная траектория движения, но так бывает в "ПСЖ", что напоминает обломок Ближнего Востока, прибившийся к европейскому берегу. У него нет ниши, а план размыт, и двигает им абсолютная уверенность, что все покупается и продается. Мбаппе точно не последний, кто на этом нажился.

Наследие

Килиан уже сейчас лучший бомбардир в истории "ПСЖ". На его счету 243 гола - это на 43 больше, чем у Эдинсона Кавани.

Кроме того, Мбаппе также является третьим лучшим ассистентом в истории клуба с 93 голевыми.

Мяч в ворота "Реала Сосьедад" в первом матче 1/8 финала стал для него 38-м за клуб в Лиге чемпионов - это еще один рекорд.

Мбаппе 5 раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги 1 и имеет отличные шансы сделать это в шестой раз в конце текущего сезона. Сейчас у него 21 гол в 24 турах; у ближайших конкурентов – по 12.

Он также выиграл с "ПСЖ" 13 трофеев - 5 чемпионств (2018, 2019, 2020, 2022, 2023), 3 Кубка Франции, 2 Кубка лиги, 3 Суперкубка Франции. Этот список может быть пополнен еще одним трофеем Лиги 1 и Кубком в мае.

Без вариантов, перечисленного предостаточно, дабы считаться легендой "ПСЖ" и чемпионата Франции, где L`Equipe называет Мбаппе "самым совершенным нападающим со времен Папена". Вместе с тем, на протяжении всех семи сезонов в Париже бомбардира преследуют слова его матери, сказанные еще в 2017-м, когда он подписывал контракт:

“Килиан, у тебя гениальные задатки футболиста. Тебе не будет скучно в Париже?"

Конечно, Мбаппе пытался добавить своему пребыванию на "Парк де Пренс" смысла через малую родину — Бонди на окраине столицы.

“В Бонди вы усваиваете ценности, которые выходят за пределы футбола, – писал он в своей статье для Players' Tribune в 2020 году. — Вы учитесь относиться ко всем одинаково, потому что вы все в одном котле. В Бонди, может, и не очень много денег, но мы мечтаем. Я думаю, что мы рождаемся такими. Возможно это потому, что мечта не стоит дорого, это бесплатно".

Пока болельщики поливали грязью Неймара, Месси или шейхов за очередную неудачу, Мбаппе пытался быть связующим звеном между ними и заезжими звездами.

Более того, со временем он затащил на "Парк де Пренс" и других местных, как Рандаль Коло Муани или Уоррен Заир-Эмери.

Почему не сработало? Провалы в Европе, катастрофический менеджмент "ПСЖ" и общий кризис Лиги 1, неудачно продавшей ТВ-права в пандемию. Из-за этого ценность его голов постоянно падала, и мамино "тебе не скучно?" звучало все громче.

Ну, а когда в 2022-м Хелаифи подмахнул Мбаппе зарплату больше, чем годовой бюджет 80% клубов чемпионата, ко всему добавилась зависть.

“Мы все устали от Мбаппе во Франции. Каждые шесть месяцев на столе всегда одна и та же история. Он хочет уйти? Он желает остаться? Он хорошо позавтракал сегодня утром? Хорошо сходил в туалет?" - говорит Эманюель Пети, и если вы послушаете других спикеров - Дюгарри, Лебефа, Ротена - там тоже самое.

Франция отдает должное таланту Мбаппе, но уже давно хочет, чтобы он ушел и доказывал его в более конкурентной лиге, а не издевался над местной деревенщиной.

Именно по этой причине в наследии Килиана на "Парк де Пренс" сверкают разве что цифры.

Последствия

Букмекеры оценивают вероятность перехода Мбаппе в "Реал" в 83,3%. Пожалуй, в действительности уже больше.

Для француза это был бы новый опыт – Мадрид, вероятно, единственный в Европе расценивает невыигрыш ЛЧ как трагедию. Вместе с тем, вы видели финалы двух последних мундиалей? Мбаппе создан для больших матчей.

Что касается "Сливочных", то здесь тоже никаких вопросов - они и не таких эгоистов переваривали. Тем более, на скамейке сверхопытный Анчелотти.

How Real Madrid could line up IF they sign Kylian Mbappé & Alphonso Davies ???????? pic.twitter.com/PhMTsA4DE0 — OneFootball (@OneFootball) February 26, 2024

А вот для "ПСЖ" последствия будут огромными. Если вы помните, впервые Мбаппе заявил боссам, что не продлит контракт, прошлым летом, и тогда его не взяли в турне по Азии, а затем посадили в запас на старте Лиги 1. Что из этого вышло? 0:0 с "Лорьяном" в 1-м туре, 1:1 с "Тулузой" во 2-м, а уже затем Килиан вернулся и дублем принес победу над "Лансом" — 3:1.

С момента перехода в "ПСЖ" Килиан забивал 27,7% командных голов, а после уходов Лео Месси и Неймара его вклад вырос еще больше - до 38,7%.

В текущем чемпионате Мбаппе забил 21 гол, а вторым лучшим бомбардиром Парижа является Коло Муани, у которого всего 6.

Ясно, это не потому, что Рэндаль бездарен — это Луис Энрике строил "ПСЖ" под Килиана. Фланги Барколя и Дембеле почти не бьют сами; работяги Витинья и Угарте в центре носят рояль, а не творят. А Заир-Эмери? Кажется, что на поле он ищет только Мбаппе.

Avant le match de demain, les joueurs les plus décisifs du PSG sur la saison 2023/2024 (toutes compétitions confondues). ???? pic.twitter.com/GGOLVfBGH7 — ????StatsKMbappe???? (@StatsKMbappe) March 4, 2024

В теории вся эта конструкция должна была заменить провалившуюся "команду звезд", и это даже выглядело перспективно, но им потребовалось время.

"Мы хотим выиграть, как и все команды, но мы не чувствуем особого давления или обязательств", - сказал на прошлой неделе полузащитник Фабиан Руис.

То же повторяет уже полгода Энрике. А вот Мбаппе ждал слишком долго, и он не хочет ждать еще.

В Лиге 1 конкурентов у "ПСЖ" нет, поэтому даже если Килиана задвинут, золото никуда не денется. Хуже с Лигой чемпионов, где без своего лучшего игрока французы могут сгореть уже сегодня на "Аноэте".

Ну, а дальше им нужно выходить на рынок. В последний раз Париж проводил сезон без альфа-самца в 2016-17 годах, когда Златан ушел, а Неймар еще не пришел, и все завершилось чемпионством "Монако". Сейчас, по информации The Athletic, Кампуш выбрал Виктора Осимхена, и если так, это большой вызов для нигерийца.

Между тем "Наполи" это знает и уже присматривается в том числе к нашим Ванату и Судакову, которых, в свою очередь, тоже придется менять — и так трансфер Мбаппе, как и 7 лет назад, запускает цепную реакцию, что скоро изменит футбольный ландшафт.

Еще одно подтверждение значимости Килиана, к слову - на такой эффект способны только по-настоящему большие игроки.