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Бавария вышла в 12 четвертьфинал ЛЧ за последние 13 сезонов
Потрясающая стабильность красной машины
CGTN
Мюнхенская "Бавария" доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов в 12 из последних 13 сезонов.
Вчера, 5 марта, подопечные Томаса Тухеля пробились в 1/4 финала ЛЧ, обыграв "Лацио" со счётом 3:1 по сумме двух матчей (0:1 в Риме, 3:0 в Мюнхене).
Единственной командой, которая за этот период выбила действующих чемпионов Бундеслиги на стадии первого раунда плей-офф, является "Ливерпуль". Случилось это в сезоне 2018/19 (0:0, 1:3).
Bayern have now reached the Champions League quarter-finals in 12 of the last 13 seasons:— Squawka (@Squawka) March 5, 2024
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Liverpool remain the only side to knock them out in the last 16 during that time. #UCL pic.twitter.com/RcIYTZOefF
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