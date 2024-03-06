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Бавария вышла в 12 четвертьфинал ЛЧ за последние 13 сезонов

Лига Чемпионов

Потрясающая стабильность красной машины

Бавария вышла в 12 четвертьфинал ЛЧ за последние 13 сезонов

CGTN

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Мюнхенская "Бавария" доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов в 12 из последних 13 сезонов.

Вчера, 5 марта, подопечные Томаса Тухеля пробились в 1/4 финала ЛЧ, обыграв "Лацио" со счётом 3:1 по сумме двух матчей (0:1 в Риме, 3:0 в Мюнхене).

Единственной командой, которая за этот период выбила действующих чемпионов Бундеслиги на стадии первого раунда плей-офф, является "Ливерпуль". Случилось это в сезоне 2018/19 (0:0, 1:3).

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Опубликовал: Александр Бураков
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