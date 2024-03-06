Реал вышел на матч против Лейпцига без центрфорвардов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти объявил интересный стартовый состав "сливочных" на ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов. Итальянец понимает, что "Реал" считается фаворитом в поединке, но немцы – достаточно сильная команда в переходах, поэтому в стартовый состав он сразу поставил пять номинальных полузащитников.

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Лунин; Карвахаль, Начо Рюдигер, Менди; Чуамени, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем и Винисиус

Самой большой потерей "Реала" в таком составе считается Родриго, который начнет этот матч на скамейке запасных. Бразилец в нынешнем сезоне провел 38 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 8-ю ассистами.