ЛЧ. Манчестер Сити – Копенгаген 3:1. Колыбельная победа горожан

После того, как подопечные Пепва Гвардиолы одержали комфортную выездную победу со счетом 3:1, на второй матч можно было поберечь силы и даже прибегнуть к ротации, особенно учитывая тот факт, что впереди у них важный матч против "Ливерпуля". Наставник "горожан" пошел на эту ротацию и в стартовом составе мы увидели Рико Льюиса, Матео Ковачича, Матеуша Нуньеша и Оскара Бобба. Впрочем даже с таким составом ожидания оставались такими же: будет очередная победа от манкунианцев.

Интересно, вышли ли они сегодня играть "Копенгагена" с сознательным желанием спокойно покатать круглого по изумрудному газону и без лишнего напряжения пройти дальше. Фактически весь матч мы видели этот режим от хозяев, но даже он не помешал "Сити" провести 2 гола за первые 10 минут.

Сначала после углового ногой замкнул подачу Мануэль Аканджи, а через несколько мгновений в очередной атаке Альварес решил пробить с достаточно смелой позиции под углом и сам удар вряд ли можно назвать чрезвычайно удачным, но неаккуратные действия от Камиля Грабары обеспечили хозяевам поля второй гол. Иронично, что Грабара просто отпустил мяч, который летел в него, однако в прошлом матче он был одним из главных героев встречи и оформил несколько фантастических сейвов. Этот вечер в Манчестере он себе в актив занести не сможет.

В дальнейшем мы наблюдали такой колыбельный футбол от "горожан". Они спокойно контролировали мяч и не неслись в атаку, их все устраивало. Кажется, что таким образом они убаюкали не только соперника, но и сами себя, ведь упустили классную контратаку, которую начал Эльюнусси, именно он протащил круглого почти в штрафную Эдерсона, отдал четкий пас на Оскарссона, а тот в касание пяткой вернул круглого своему партнеру. Красивый удар в дальний угол и этот гол точно можно назвать украшением этого вечера, очень красиво было разыграно.

Болельщикам "Копенгагена" даже одного гола от собственных любимцев хватило, чтобы начать настоящее громкое празднование на гостевой трибуне. Впрочем, до конца первого тайма Холанд успел немного испортить этот праздник: заброс от Родри, четкий прием от Холанда, спокойная оценка ситуации и классный удар в ближний угол ворот Камиля Грабары. 3:1 даже в таком, экономном режиме. Это 41-й гол норвежца в его 37-м матче в рамках Лиги Чемпионов.

На второй тайм тактика от Гвардиолы никак не изменилась: его команда продолжила спокойно контролировать мяч. Но и подопечные Якоба Неструпа не хотели останавливаться. Они создали несколько интересных моментов во второй половине встречи, в частности классные моменты были у Руни Барджи и Маккенны, но еще одного взятия ворот Эдерсона, которое бы точно вызвало очередную волну радости на гостевой трибуне, мы так и не увидели.

Стоит вспомнить и то, как Матеуш Нуньеш сломал палец руки после неудачного приземления на газон. Максимально неприятный момент, после которого Пеп Гвардиола сразу решил снять португальца с игры и выпустил Майку Хэмилтона.

Это очередная спокойная победа от "Манчестер Сити", который и силы сохранил, и во второй раз обыграл "Копенгаген" с одинаковым счетом. 6:2 по итогам двухматчевого противостояния. Сейчас датчане не могут соревноваться против действующих чемпионов Европы, поэтому Гвардиола направляется в четвертьфинал.

Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

"Манчестер Сити" — "Копенгаген" 3:1 (общий счет 6:2)

Голы: Аканджи (5), Альварес (9), Холанд (45+3) — Эльюнусси (29)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Льюис, Аканджи, Диаш (Стоунз, 68), Гвардиол — Родри (Гомес, 46), Ковачич — Нуньеш (Хэмилтон, 74), Альварес, Бобб — Холанд (Райт, 88)

"Копенгаген": Грабара — Анкерсен, Йелерт (Мелинг, 78), Вавро, Маккенна, Дикс — Фрогольдт (Маттссон, 58), Оскарссон (Корнелиус, 68), Клем (Хойлунд, 68) — Ашури (Барджи, 58), Эльюнусси

Предупреждения: Корнелиус (84), Маттссон (90)