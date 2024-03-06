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ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде

Лига Чемпионов
Обновлено

Но стоит отдать должное немцам

ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде

Фото: Реал

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч

06.03.2024. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

"Реал" - "РБ Лейпциг" 1:1 (2:1)

"Реал": Лунин - Карвахаль, Менди, Рюдигер, Начо, Кроос (Модрич 78), Чуамени, Камавинга (Родриго 46), Вальверде, Беллингем (Хоселу 85), Винисиус

"Лейпциг": Гулачи - Генрикс, Люкеба, Ольмо, Опенда (Поульсен 77), Орбан, Раум, Симонс, Хайдара (Кампль 90), Шешко (Баумгартнер 85), Шлагер (Эльмас 85)

Голы: Винисиус Жуниор 65 - Орбан 68

Предупреждения: Винисиус Жуниор 54, Чуамени 73, Кроос 75 - Шлягер 20, Раум 50, Орбан 71

Сегодня, 6-го марта, мадридский "Реал" празднует день рождения. Клубу уже исполнилось 122 года. Именно в этот день мадридцам пришлось играть ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпцигом". Помним, что матч в Германии дал преимущество в один мяч именно "Реалу".

Сегодня оба тренера пустили в бой всех своих самых проверенных бойцов. Если у немцев даже нечего обсуждать, то вот Карло Анчелотти решил оставить на скамейке Родриго. Таким образом, выше всех размещался Винисус Жуниор. Вместо Родриго коуч выпустил еще одного полузащитника.

Не знаем ожидали ли болельщики на "Сантьяго Бернабеу" чего-то особенного или зрелищного в день рождения клуба, но этого не произошло. Анчелотти решил играть в осторожный футбол. Ставка на надежность сзади привела к тому, что "Реал" не создал ни одного серьезного момента в первом тайме. Чего не скажешь о "РБ Лейпциг". Нет, команда Марко Розе также не бежала сломя голову в атаки, но находила возможности для хороших ударов. Самым заметным был Опенда, который, казалось, получил задание бить как только есть возможность. Очень опасно было на 42-й минуте, когда после мощного удара бельгийца, мяч пролетел возле левой стойки.

Было понятно, что второй тайм должен быть значительно интереснее и открытее. Немцы просто не имели другого выхода. Бездействие в атаке заставило тренерский штаб "Реала" выпускать на вторую часть игры Родриго. Поверите или нет, но именно он создал первый хороший момент для "Реала". Произошло это на 63-й минуте, когда бразилец нашел свободное пространство в штрафной площади, и сразу пробил низом в правый угол. "Лейпциг" отбился. Но полностью провалился через 2 минуты, при контратаке "Реала". Великолепное взаимодействие Беллингема и Винисиуса меняют счет на табло. Действительно, это было красиво.

"РБ Лейпциг" то ли так разозлился, то ли осознал, что надо рисковать и мчаться в атаку, но сразу после пропущенного гола создал существенный натиск на ворота "Реала". Сначала был хороший удар Симонса, который заблокировал Рюдигер. А через мгновения немцам удалось забить. Раум навесил в штрафную, а там Орбан выиграл верховую борьбу у Начо. Лунин среагировать на такой удар головой не смог.

Мадридцы ждали, что соперник начнет еще больше открываться, оставляя им возможность контратаковать. Команда Розе хорошо подготовилась к этому поединку. Они действовали взвешенно, играли компактно, балансируя между осторожностью и кусачими выпадами к воротам Лунина. Последние минуты поединка прошли на встречных курсах. И снова шансы забить имели немцы. Орбан, который сегодня оформил первый гол в сезоне, мог делать дубль, однако на этот раз не попал по воротам. Он снова выиграл верховую борьбу. А в компенсированное время понервничать фанов "сливочных" заставил Ольмо. После его удара мяч задел перекладину.

Тяжелый, где-то немного нервный матч, завершается вничью. Но этот результат устраивает только "Реал" - 2:1 по двум встречам. Мадрид празднует. Ко дню рождения добавился еще один повод - выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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1 голосов
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2024 в 01:13
Реал отскочил..немцы еще те олени, но РМ был сегодня еще хуже. Что с командой не ясно. Может Карло планирует вывести команду на пик к 1/4 ЛЧ…
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Комментарии 6
oda1979 (Запорожье)
07.03.2024 в 01:13
Реал отскочил..немцы еще те олени, но РМ был сегодня еще хуже. Что с командой не ясно. Может Карло планирует вывести команду на пик к 1/4 ЛЧ…
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metall5291 (Kharkiv)
07.03.2024 в 00:48
Проход в 1/4 не без труда. Хорошей командной игры не получилось. Слава Богу, что в Реале есть игроки, способные блеснуть индивидуально. Кроме того, спасибо Лунину, парень на своем месте. Надеюсь на усиление игры от всей команды.
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2024 в 01:14
Хорошо, что под рукой Модрич есть. С его выходом хоть мяч держать стали
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Romantíco777 (Alicante)
07.03.2024 в 00:41
Дуриан, а у тебя там хоть не тоже в этот день День рождения???Или кто там палец в одним месте держал???
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hrdhrd (Україна)
07.03.2024 в 00:34
Все оказалось сложнее, чем ожидалось, и при некоторых раскладах, Реал мог даже вылететь, будь немцы поудачливее в обоих матчах. Но прошли и хорошо, у Мадрида традиционно в марте только набирается форма.
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metall5291 (Kharkiv)
07.03.2024 в 00:42
Примерно такого хода событий и ожидал, но думал, что все же минимально выиграют.
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