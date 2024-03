"Его палец! Это очень серьёзно". В соцсетях прокомментировали жуткую травму хавбека Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Матеус Нуньес получил жуткую травму во время ответного поединка против "Копенгагена" (3:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В середине второго тайма португалец сломал палец после падения на газон, после чего был вскоре заменён на 74-й минуте встречи. В социальных сетях появилась бурная реакция от болельщиков на травму хавбека.

Напомним, Нуньес перешёл в "Манчестер Сити" летом 2023 года из "Вулверхэмптона". За этот период Матеус провёл 21 матч в составе "горожан" (без голов, четыре ассиста).

Look at Nunez finger it's very serious ???? pic.twitter.com/5vdTxmFO7w