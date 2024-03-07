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"Его палец! Это очень серьёзно". В соцсетях прокомментировали жуткую травму хавбека Манчестер Сити
Вслед за Тухелем
Manchester city news
Полузащитник "Манчестер Сити" Матеус Нуньес получил жуткую травму во время ответного поединка против "Копенгагена" (3:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
В середине второго тайма португалец сломал палец после падения на газон, после чего был вскоре заменён на 74-й минуте встречи. В социальных сетях появилась бурная реакция от болельщиков на травму хавбека.
"Посмотрите на палец Нуньеса, это очень серьёзно", - написал фанат в социальной сети.
"Вы только посмотрите на это, какой ужас", - добавил еще один болельщик.
Напомним, Нуньес перешёл в "Манчестер Сити" летом 2023 года из "Вулверхэмптона". За этот период Матеус провёл 21 матч в составе "горожан" (без голов, четыре ассиста).
Look at Nunez finger it's very serious ???? pic.twitter.com/5vdTxmFO7w— I am Michael ???? (@amega_kwesi) March 6, 2024
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