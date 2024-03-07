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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Какое взятие ворот было самым красивым?

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА определила четверых футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола.

Среди номинантов оказались:

  • форвард "Реала" Винисиус Жуниор - его гол в матче с "РБ Лейпциг" (1:1);
  • игрок "Копенгагена" Мохамед Эльюнусси - забил в ворота "Манчестер Сити" (1:3);
  • защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи - открыл счет в игре с "Копенгагеном" (3:1):
  • нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе - его первый забитый мяч во встрече с "Реал Сосьедадом" (2:1).

Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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