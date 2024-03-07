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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Какое взятие ворот было самым красивым?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА определила четверых футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола.
Среди номинантов оказались:
- форвард "Реала" Винисиус Жуниор - его гол в матче с "РБ Лейпциг" (1:1);
- игрок "Копенгагена" Мохамед Эльюнусси - забил в ворота "Манчестер Сити" (1:3);
- защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи - открыл счет в игре с "Копенгагеном" (3:1):
- нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе - его первый забитый мяч во встрече с "Реал Сосьедадом" (2:1).
Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.
™️ Trademark Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2024
???? Akanji on the volley
???? Elyounoussi finishes the team move
???? Jude and Vini combine
Who should win Goal of the Week?#UCLGOTW || @Heineken
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Источник:uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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