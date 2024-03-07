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Кейн и Мбаппе - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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За награду поспорят четыре футболиста

Кейн и Мбаппе - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.

В номинацию попали:

  • нападающий "Баварии" Гарри Кейн - отметился двумя забитыми мячами в игре с "Лацио" (3:0):
  • форвард ПСЖ Килиан Мбаппе - оформил дубль в матче с "Реалом Сосьедад" (2:1);
  • защитник "РБ Лейпцига" Вилли Орбан - забил гол во встрече с "Реалом" (1:1);
  • игрок "Манчестере Сити" Мануэль Аканджи - забил первый мяч команды в поединке с "Копенгагеном" (3:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Харри Кейн РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен Вилли Орбан Килиан Мбаппе Мануэль Аканджи
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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