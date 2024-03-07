Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн и Мбаппе - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
За награду поспорят четыре футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.
В номинацию попали:
- нападающий "Баварии" Гарри Кейн - отметился двумя забитыми мячами в игре с "Лацио" (3:0):
- форвард ПСЖ Килиан Мбаппе - оформил дубль в матче с "Реалом Сосьедад" (2:1);
- защитник "РБ Лейпцига" Вилли Орбан - забил гол во встрече с "Реалом" (1:1);
- игрок "Манчестере Сити" Мануэль Аканджи - забил первый мяч команды в поединке с "Копенгагеном" (3:1).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
Читайте такжеМбаппе все-таки покидает ПСЖ. Рекорды побиты, Франция покорена, но оба остались разочарованными
Some clutch Round of 16 performances this week...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2024
Who should win the award? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
- Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
- УАФ оправдала судейские решения в матче Шахтер - Кривбасс. Пояснения комитета арбитров
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн