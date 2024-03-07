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Гвардиола: Реал еле прошёл Лейпциг, а нам в прошлом году говорили, что это лёгкий соперник

Лига Чемпионов

Пеп вспомнил прошлогоднее противостояние с Лейпцигом на той же стадии

Гвардиола: Реал еле прошёл Лейпциг, а нам в прошлом году говорили, что это лёгкий соперник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над "Копенгагеном" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Кажется, что победа со счётом 6-2 по сумме двух матчей - это легко, но нет. "Реал" параллельно еле прошёл "Лейпциг", а когда мы с ними играли, то нам говорили: "Ах, это будет легко". Это не так. Сложно, всё сложно.

Оставаться в борьбе за Премьер-лигу - сложно, за Кубок Англии – сложно, поехать в гости к "Лутону" и выиграть – сложно. Но люди сейчас принимают это как должное. Это хорошо, так как это свидетельствует о нашем уровне игры, но мы все знаем, как это даётся", - цитирует Гвардиолу журналист Сэм Ли.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити РБ Лейпциг Гвардиола
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Источник:
Sam Lee
Опубликовал: Александр Бураков
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