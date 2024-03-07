Чуамени - о судействе в матче с Лейпцигом: Возможно, нам немного повезло

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени высказался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (1:1).

"На прошлой неделе (в матче с "Валенсией" - прим.) судейство нам не понравилось. Возможно, сегодня "Реалу" повезло, и это для нас хорошо, – сказал французский хавбек в послематчевом интервью Canal Plus.