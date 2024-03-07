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Чуамени - о судействе в матче с Лейпцигом: Возможно, нам немного повезло

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Чуамени - о судействе в матче с Лейпцигом: Возможно, нам немного повезло

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Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени высказался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (1:1).

"На прошлой неделе (в матче с "Валенсией" - прим.) судейство нам не понравилось. Возможно, сегодня "Реалу" повезло, и это для нас хорошо, – сказал французский хавбек в послематчевом интервью Canal Plus.

Напомним, на 55-й минуте встречи произошёл спорный инцидент с участием партнёра Чуамени по команде - Винисиуса Жуниора. Бразилец нарушил правила на защитнике "Лейпцига" Вилли Орбане, а затем, в ходе возникшего спора, толкнул венгра двумя руками в шею. Арбитр ограничился жёлтой карточкой для вингера.

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Опубликовал: Александр Бураков
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