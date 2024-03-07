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Защитник Лейпцига Орбан - о толчке в шею от Винисиуса: У судей не хватает смелости удалять таких игроков

Лига Чемпионов

Защитник Лейпцига уверен, что Винисиус заслуживал удаления

Защитник Лейпцига Орбан - о толчке в шею от Винисиуса: У судей не хватает смелости удалять таких игроков

Daily Mail

Новина українською

Капитан "РБ Лейпциг" Вилли Орбан раскритиковал решение главного арбитра не давать красную карточку вингеру "Реала" Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

"У судей не хватает смелости удалять таких игроков. Он (Винисиус - прим.) хватает меня за шею обеими руками. Это неуважительно", - сказал венгр в интервью Sky Sports Germany.

Напомним, на 55-й минуте Винисиус нарушил правила на Орбане, а затем, в ходе возникшего спора, толкнул венгра двумя руками в шею. Арбитр ограничился жёлтой карточкой для бразильца.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Вилли Орбан Винисиус Жуниор
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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Vantala (Kharkiv)
07.03.2024 в 14:14
З прізвищем Орбан тобі ще мало прилетіло, я б додав.
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Комментарии 2
Vantala (Kharkiv)
07.03.2024 в 14:14
З прізвищем Орбан тобі ще мало прилетіло, я б додав.
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denis066 (Днепр )
07.03.2024 в 12:22
толчок руками -удаление
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