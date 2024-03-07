Защитник Лейпцига Орбан - о толчке в шею от Винисиуса: У судей не хватает смелости удалять таких игроков

Капитан "РБ Лейпциг" Вилли Орбан раскритиковал решение главного арбитра не давать красную карточку вингеру "Реала" Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

"У судей не хватает смелости удалять таких игроков. Он (Винисиус - прим.) хватает меня за шею обеими руками. Это неуважительно", - сказал венгр в интервью Sky Sports Germany.

Напомним, на 55-й минуте Винисиус нарушил правила на Орбане, а затем, в ходе возникшего спора, толкнул венгра двумя руками в шею. Арбитр ограничился жёлтой карточкой для бразильца.