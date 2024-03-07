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Защитник Лейпцига Орбан - о толчке в шею от Винисиуса: У судей не хватает смелости удалять таких игроков
Защитник Лейпцига уверен, что Винисиус заслуживал удаления
Daily Mail
Капитан "РБ Лейпциг" Вилли Орбан раскритиковал решение главного арбитра не давать красную карточку вингеру "Реала" Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
"У судей не хватает смелости удалять таких игроков. Он (Винисиус - прим.) хватает меня за шею обеими руками. Это неуважительно", - сказал венгр в интервью Sky Sports Germany.
Напомним, на 55-й минуте Винисиус нарушил правила на Орбане, а затем, в ходе возникшего спора, толкнул венгра двумя руками в шею. Арбитр ограничился жёлтой карточкой для бразильца.
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