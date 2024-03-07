Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал Мадрид" после победы 1:0 на чужом поле удержал выгодную для себя ничью на "Сантьяго Бернабеу" и прошел в четвертьфинал ЛЧ.

При этом хвалить в этом противостоянии хочется, прежде всего, "Лейпциг". Никто на них не ставил, но "Быки" не только дали бой фавориту, но и создали больше шансов в обоих матчах. Глобально не хватило им только реализации.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 1:1

Голы: Винисиус, 65 — Орбан, 68