Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
Пришлось помучиться "Сливочным"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал Мадрид" после победы 1:0 на чужом поле удержал выгодную для себя ничью на "Сантьяго Бернабеу" и прошел в четвертьфинал ЛЧ.
При этом хвалить в этом противостоянии хочется, прежде всего, "Лейпциг". Никто на них не ставил, но "Быки" не только дали бой фавориту, но и создали больше шансов в обоих матчах. Глобально не хватило им только реализации.
1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 1:1
Голы: Винисиус, 65 — Орбан, 68
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