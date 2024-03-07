  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Пришлось помучиться "Сливочным"

Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" после победы 1:0 на чужом поле удержал выгодную для себя ничью на "Сантьяго Бернабеу" и прошел в четвертьфинал ЛЧ.

При этом хвалить в этом противостоянии хочется, прежде всего, "Лейпциг". Никто на них не ставил, но "Быки" не только дали бой фавориту, но и создали больше шансов в обоих матчах. Глобально не хватило им только реализации.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 1:1

Голы: Винисиус, 65 — Орбан, 68

По теме
yellow-arrow
И победили, и отдохнули. Ман Сити — Копенгаген 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бенфика - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Рекордмайстер жив! Бавария — Лацио 3:0. Видео голов и обзор матча
Реал (Мадрид) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости