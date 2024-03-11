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Арсенал – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Артете нужно исправлять ошибки первого матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский коллектив неожиданно проиграл первую встречу против "Порту", которая состоялась две недели назад на "Эштадиу Ду Драгау". Тогда многие эксперты сошлись на том, что "канониры" экономили силы для продолжения борьбы в АПЛ.
Если это так, то уже здесь сэкономить силы не получится. После такой пощечины в первой игре нужно выполнить работу над ошибками и изо всех сил лететь и спасать противостояние, которое сейчас складывается в пользу португальцев.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 12 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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