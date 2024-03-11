Арсенал – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лондонский коллектив неожиданно проиграл первую встречу против "Порту", которая состоялась две недели назад на "Эштадиу Ду Драгау". Тогда многие эксперты сошлись на том, что "канониры" экономили силы для продолжения борьбы в АПЛ.

Если это так, то уже здесь сэкономить силы не получится. После такой пощечины в первой игре нужно выполнить работу над ошибками и изо всех сил лететь и спасать противостояние, которое сейчас складывается в пользу португальцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 12 марта.

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