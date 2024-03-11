Хави: Не вижу в Европе команд лучше Барселоны

Главный тренер " Барселоны " Хави перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" рассказал о конкуренции в Лиге чемпионов.

"Я не вижу в Европе команд лучше "Барселоны", я вижу разные команды. Мы можем конкурировать с кем угодно. Всё зависит от изменений наших экономических условий", – приводит Mundo Deportivo слова Хави со ссылкой на пресс-конференцию перед матчем с "Наполи".

Напомним, что ответная встреча "Барсы" и "Наполи" состоится 12 марта в 22:00.