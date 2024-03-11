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Хави: Не вижу в Европе команд лучше Барселоны

Лига Чемпионов

Тренер каталонцев порассуждал о конкуренции в ЛЧ

Хави: Не вижу в Европе команд лучше Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" рассказал о конкуренции в Лиге чемпионов.

"Я не вижу в Европе команд лучше "Барселоны", я вижу разные команды.

Мы можем конкурировать с кем угодно. Всё зависит от изменений наших экономических условий", – приводит Mundo Deportivo слова Хави со ссылкой на пресс-конференцию перед матчем с "Наполи".

Напомним, что ответная встреча "Барсы" и "Наполи" состоится 12 марта в 22:00.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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