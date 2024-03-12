Две лучшие команды разделены до финала, жеребьевка с помощью компьютера. Новый формат Лиги чемпионов от УЕФА

Сезон 2023/2024 был последним в Лиге чемпионов с восемью группами по четыре команды в каждой. ЛЧ расширяется до 36 команд и все результаты группового раунда будут сводиться в общую лиговую таблицу.

Каждая команда сыграет восемь матчей, по четыре на своем поле и в гостях. Жеребьевка 1/8 будет происходить по сеянному принципу. Топ-8 команд автоматически выйдут в плей-офф, а команды с девятой по 16 позицию сыграет предварительный плей-офф против команд с 17 по 24 позицию.

Кроме того, жеребьевка плей-офф будет проведена в “теннисном” стиле. Каждая команда будет видеть свой путь к финалу, и две первые сеянные команды будут разведены по двум веткам.

Что касается группового раунда, то его жеребьевка будет происходить при помощи компьютера. Команды будут разделены на четыре корзины по девять команд в каждой. Мячик с названием команды будет доставаться из корзины вручную, а затем программа будет определять ему по два соперника из каждой группы.

В УЕФА посчитали, что полностью “ручная” жеребьевка длилась бы четыре-пять часов и для ее проведения нужно было бы использовать 900 мячиков. Поэтому было принято решение подключить сферу IT для создания нужного софта.

К примеру, симуляция УЕФА для нынешнего сезона определило бы “Манчестер Сити” таких соперников: “Бавария”, “ПСЖ”, “Реал” Мадрид, “РБ Лейпциг”, “Црвена Звезда”, “Милан”, “Янг Бойз” и “Галатасарай”.

В групповой стадии, как и раньше, команды из одного страны не могут играть друг с другом.