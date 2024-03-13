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Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
Стала понятна причина послематчевого конфликта
The Independent
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау обвинил своего визави Микеля Артету в оскорблениях в адрес своей семьи.
"Не важно, что говорит или не говорит Артета. Во время матча он повернулся к скамейке запасных, и оскорбил мою семью по-испански. Это, должно быть, фишка испанских тренеров, потому что так же поступал и Пеп (Гвардиола - прим.).
В итоге я сказал ему обратить внимание на то, что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Посоветовал ему беспокоиться о тренировках своей команды, так как, учитывая её индивидуальные качества - он обязан делать больше и лучше" приводит слова специалиста Metro.
Напомним, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Порту" (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами команд произошла стычка.
Артета от комментариев относительно данного инцидента отказался.
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