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Пепе: Арсенал забил с первого удара в створ, им немного повезло

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Послематчевый комментарий ветерана "драконов"

Пепе: Арсенал забил с первого удара в створ, им немного повезло

Фото: Порту

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Капитан "Порту" Пепе проанализировал ответный матч против лондонского "Арсенала" в 1/8 финала Лиги чемпионов, в результате которого его команда покинула турнир.

"Обидно, что нас выбили таким образом, но это часть футбола. Мы были командой, которая доставила "Арсеналу" много трудностей, начиная с домашнего матча. Сегодня с первого удара в створ они забили. В некоторые моменты мы могли лучше действовать в завершении атак. С нашей стороны это была отличная игра, но, к сожалению, не удалось довести дело до конца.

"Арсенал" — отличная команда, которая забивает много голов в поединках чемпионата. Мы приехали сыграть в свой футбол, нейтрализовав игру Эдегора между линиями. Мы знали, что делали, но, к сожалению, не смогли забить. Им немного повезло.

Как выдержать 120 минут в 41 год? Я страстно люблю футбол, и много посвящаю себя этой профессии. Стараюсь заботиться о себе", - сказал португалец в экспресс-интервью DAZN.

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Пепе Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Порту
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Источник:
DAZN
Опубликовал: Александр Бураков
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