Тренер Наполи - о падении Осимхена в штрафной Барселоны: Это был чистый пенальти

Наставник "Наполи" Франческо Кальцона высказался о вылете из Лиги чемпионов после противостояния с "Барселоной" (2:4 по сумме двух встреч), затронув спорный эпизод с падением нападающего Виктора Осимхена в штрафной соперника.

"Мы слишком много позволяли "Барселоне". Это наша вина, потому что мы часто теряли мяч и мало отрабатывали в обороне. Игроки были разбросаны по полю - мне такое не нравится. С такими соперниками так нельзя действовать.

Падение Осимхена? Я просмотрел повторно этот эпизод, и мне показалось, что это чистый пенальти. Затем я услышал экспертов, которые говорили то же самое. Не понимаю, почему VAR не выделяет достаточно времени на принятие решений на таком уровне. Я сожалею об этом, потому что судьба матча могла измениться", - сказал Кальцона.