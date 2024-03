ЛЧ. Боруссия – ПСВ 2:0. Санчо и Ройс выводят Дортмунд в четвертьфинал

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:1)

"Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Для "Боруссии" Лига чемпионов в текущем сезоне – глоток свежего воздуха. Во внутренних немецких турнирах дела обстоят не лучшим образом, а вот на еврокубковой арене пока удается не только результат, но и игра.

Дортмунд очень ждал этого матча. С самого утра город заполонила футбольная атрибутика и шумное пение местных болельщиков. Также было и много нидерландских фанатов, которым из Эйндховена ехать около 150 километров. В Дортмунде футбольный матч не длится просто 90 минут, по крайней мере, для болельщиков.

С самого старта матча "Боруссия" очень мощно села на ворота ПСВ. Уже на второй минуте встречи хозяева с помощью прессинга создали момент, но Бенитес парировал удар Маатсена. Через несколько десятков секунд голкипер гостей выручить не смог: Санчо бильярдным ударом из-за пределов штрафной положил мяч в угол ворот.

Sancho back scoring in the Champions League ???????????? #UCL pic.twitter.com/GnLo2UrdrD

Во втором матче подряд забил Джейдон. В очень важный момент англичанин открыл счет своим голам после возвращения на "Зигналь Идуна Парк".

На 11-й минуте счет должен был стать 2:0. Очень быстро прошли завершающие оборонительные редуты соперника "Шмели", благодаря чему Фуллькруга вывели на ударную позицию. Выстрел в нападающего вообще не получился – мяч полетел мимо створ ворот. Спустя еще несколько минут Мален мог забивать во втором подряд поединке против ПСВ. Сначала Бенитес потянул удар Брандта, а добивание от Дониела полетело в корпус голкипера.

"Боруссия" продолжала обострять у чужих ворот до середины первого тайма. ПСВ впоследствии укрепился в обороне, а выход Лосано после перерыва сменил вектор атак к владениям уже Кобеля. Во втором тайме была уже не игра в одни ворота, а качели, пусть и с преимуществом гостей.

На шанс Малена своим моментом ответил Лосано: в первом моменте спасал гостей Бенитес, во втором дортмундцы должны поблагодарить штангу. Впоследствии оба голкипера команд записали в свой актив еще по одному сейву.

Однако все же именно "Боруссия" оказалась результативной в конце встречи. Ройс практически сразу же после выхода на замену выдал почти голевой пас на Фуллькруге. Нападающий забил, но из офсайда. На 90+5 минут Марко поставил точку в этой встрече. Бабади потерял равновесие, благодаря чему Ройс вышел на свидание с голкипером и реализовал свой момент.

You have to love Marco Reus ????#UCL pic.twitter.com/fF4P9qhPNl