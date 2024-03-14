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Ни одна итальянская команда не вышла в четвертьфинал ЛЧ в третий раз за последние четыре сезона
Разительный контраст с предыдущим годом
Daily Mail
Ни одна команда Серии А не пробилась в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов в этом сезоне.
Последним клубом, представляющим Италию в самом престижном турнире Европы, был миланский "Интер", однако подопечные Индзаги не сумели преодолеть барьер в виде "Атлетико" в 1/8 финала (2:2, 2:3 по пен.).
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Ранее соревнование также покинули "Наполи" и "Лацио", уступив "Барселоне" и "Баварии", соответственно.
Напомним, в прошлом сезоне в 1/4 ЛЧ играли сразу три итальянские команды: "Интер", "Милан" и "Наполи". В 2021 и 2022 годах все клубы серии А покинули турнир на стадии 1/8 финала.
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