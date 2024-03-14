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"Этот чилиец - дерьмо". Гризманн оскорбил Санчеса во время серии послематчевых пенальти в ЛЧ
Лидера "матрасников" накрыли эмоции
Metro UK
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн оскорбил нападающего "Интера" Алексиса Санчеса во время серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 3:2 по пен. в пользу мадридского коллектива).
В социальных сетях появилось видео, где француз выругался в адрес Санчеса после незабитого им пенальти в ворота Яна Облака.
"Он дерьмо, этот чилиец - дерьмо!", - прокричал Антуан.
Напомним, помимо 35-летнего Алексиса, также в составе "Интера" не реализовал одиннадцатиметровый удар Лаутаро Мартинес.
"Cagão! É um cagão esse chileno, um cagão!"— Sala12 (@OficialSala12) March 14, 2024
- Griezmann após o pênalti perdido por Alexis Sánchez
pic.twitter.com/JV0SEU6tfQ
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