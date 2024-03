Суперкомпьютер Opta вычислил безоговорочного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Авторитетный портал Opta опубликовал прогноз на победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Согласно полученным данным, больше всего шансов на выигрыш турнира имеет "Манчестер Сити" - 32,30%. Вслед за "горожанами" с большим отставанием расположились "Реал" и "Арсенал" - 16,87% и 13,09%, соответственно.

Меньше всего шансов суперкомпьютер отдал "Атлетико". Вероятность победы подопечных Симеоне в ЛЧ оценивается в 4,19%.

Every club’s chances of winning the Champions League, based on Opta stats ???? pic.twitter.com/Q5R3e9YhH3