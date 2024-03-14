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Суперкомпьютер Opta вычислил безоговорочного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Прогноз от искусственного интеллекта

Суперкомпьютер Opta вычислил безоговорочного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images

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Авторитетный портал Opta опубликовал прогноз на победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Согласно полученным данным, больше всего шансов на выигрыш турнира имеет "Манчестер Сити" - 32,30%. Вслед за "горожанами" с большим отставанием расположились "Реал" и "Арсенал" - 16,87% и 13,09%, соответственно.

Меньше всего шансов суперкомпьютер отдал "Атлетико". Вероятность победы подопечных Симеоне в ЛЧ оценивается в 4,19%.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Прогноз
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2024 в 16:33
йопта это, а не opta! 99% понимающих в футболе тоже отдали бы гипотетическое первое место мансам)))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2024 в 16:33
йопта это, а не opta! 99% понимающих в футболе тоже отдали бы гипотетическое первое место мансам)))
Ответить
0
0

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