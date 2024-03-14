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Суперкомпьютер Opta вычислил безоговорочного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Прогноз от искусственного интеллекта
Фото: Getty Images
Авторитетный портал Opta опубликовал прогноз на победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Согласно полученным данным, больше всего шансов на выигрыш турнира имеет "Манчестер Сити" - 32,30%. Вслед за "горожанами" с большим отставанием расположились "Реал" и "Арсенал" - 16,87% и 13,09%, соответственно.
Меньше всего шансов суперкомпьютер отдал "Атлетико". Вероятность победы подопечных Симеоне в ЛЧ оценивается в 4,19%.
Every club’s chances of winning the Champions League, based on Opta stats ???? pic.twitter.com/Q5R3e9YhH3— 433 (@433) March 14, 2024
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