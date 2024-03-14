Испания убирает Италию. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Во второй части Марлезонского балета бросился в глаза триумф представителей испанского чемпионата над соперниками из Италии. И теперь, как в старые добрые времена, в четвертьфинале доминируют клубы из Ла Лиги, а итальянских там нет вовсе.

По впечатлениям же от игры, перефразируя старую песню:”Барселона” танцует соло, остальные - кордебалет. В смысле преимущества одной из команд над соперником.

Барселона - Наполи 3:1 (1:1)

Арсенал - Порту 1:0 (0:1) пенальти - 4:2

Боруссия - ПСВ 2:0 (1:1)

Атлетико - Интер 2:1 (0:1) пенальти - 3:2

Зрелищность. Вкуснее всего смотрелся матч в Барселоне - не менее полутора десятка голевых моментов. Следом идет Дортмунд, а за ним - Мадрид.

Лондон изрядно разочаровал малосодержательным вторым таймом и откровенно пустопорожним в ожидании пенальти дополнительным временем.

По сумме впечатлений от обеих серий дуэлей также наиболее зрелищным был поединок “Барселоны” с “Наполи”, а наименее - схватка “Арсенала” и “Порту”.

Интрига. Ее было вдоволь. Даже в Барселоне все стало окончательно ясно лишь на 83-й минуте - после гола Левандовски, подведшего черту под счетом и поставившего крест на надеждах “Наполи”.

В Дортмунде ПСВ мог перевести игру в овертайм еще за минуту до конца второго тайма, но де Йонг не попал в створ ворот “Боруссии”. И уже после этого Ройс произвел контрольный выстрел в голову, который по сути ничего не решал.

А в Лондоне и Мадриде даже потребовался розыгрыш “лотереи”, как оказалось, в пользу хозяев поля.

Логика. “Наполи” мог бы забить и на мяч больше. “Атлетико”, пожалуй, мог склонить стрелку весов в свою сторону еще в экстра-таймах. Но ни то, ни другое не изменило бы исхода в пользу испанских клубов.

А вот в Лондоне и Дортмунде, по моим наблюдениям, ничья стала бы вполне закономерным результатом. И следовательно, “Боруссия” с ПСВ продолжили бы выяснять отношения в дополнительное время, тогда как “Порту” отпраздновал бы общую победу над “Арсеналом”.

Любопытно, что если проследить логичность результатов в обоих матчах раунда для каждой из пар, то абсолютно справедливым будет выглядеть лишь успех “Барселоны”. Для всех остальных дуэтов закономерно итоговое равенство в счете. Что мы и наблюдали дважды, но чего не увидели в Дортмунде, где ПСВ не удалось уйти от поражения в основное время.

Судейство. Мой консультант Юстас продлил свой отпуск: все было чинно и благородно.

Ну, не принимать же всерьез мнение заинтересованного коуча “Наполи”, разглядевшего пенальти на Осимхене в достаточно безобидной по меркам современного судейства ситуации.

Или идти на поводу у ослабевшего зрением комментатора, которому было “трудно разглядеть, где именно фол” в эпизоде с отмененным голом “Арсенала”. Все путем.

Везение. Самый везучий - “Арсенал”: первый промах соперника в серии пенальти, при счете 2:1. Венделл не просто попал в штангу. От нее мяч умудрился отскочить вратарю пониже спины, а оттуда - чудесным образом таки не за линию ворот.

Фартило и “Боруссии”. На 53-й минуте, при 1:0, после удара Лосано от ответного гола ее уберегла стойка ворот. Учитывая общее соотношение сил, это мог быть важнейший момент в противоборстве с ПСВ.

Если очень захотеть, то можно поставить в этот ряд и локальное везение “Барселоны”. Я говорю о перекладине от Оливейры на 89-й минуте, при 3:1. Случись этот гол, и теоретически в распоряжении “Наполи” имелось еще несколько минут. Почему бы и нет?

И лишь к победе “Атлетико” Фортуна не имела ровно никакого отношения.

Личности. Самыми заметными на поле были вратари. Я бы назвал Зоммера из “Интера”, Мерета из “Наполи” и Облака из “Атлетико”. Причем, именно в таком порядке - мы здесь говорим не о вкладе в результат, а о частоте участия в ярчайших моментах. Еще можно упомянуть Кобеля из “Боруссии” и Райя из “Арсенала”.

Среди полевых, в первую очередь, запомнился барселонец Рафинья. Затем - его одноклубник Гюндоган. Третьим будет Гризманн из “Атлетико”. В пятерку включу также Малена (“Боруссия”) и Мартинеса (“Интер”).

Лучшие, с точки зрения эффективности - Коке (“Атлетико”), Канселу (“Барселона”) и Эдегор (“Арсенал”). Из вышедших на замену самое яркое впечатление произвел Депай (“Атлетико”).

Симпатии. “Барселона” вне конкуренции. После нее неожиданно понравился “Атлетико”. “Боруссия” была примерно настолько же хороша для зрителя, да и ПСВ уступил ей какую-то малость, в этом смысле. Причислил бы к этой группе команд и “Наполи”.

“Порту” был худшим скорее методом исключения. Настоящих разочарований не узрел. И вообще, эта восьмерка порадовала куда больше той, первой половины участников ⅛ финала.

Жеребьевка. По-своему импонируют практически все четвертьфиналисты. Их состав подобрался на редкость приличный и конкурентный. Фаворитов предсказывать не возьмусь - это вам не УПЛ.

Традиционно не хотелось бы, чтобы жребий свел команды из одной национальной лиги. Лично мне интереснее наблюдать состязание представителей разных чемпионатов. Вот, Испания побила Италию, а как у нее сложилось бы с Англией или Германией?

Впрочем, понимаю, что при таком представительстве лиг в ¼ финала встречи земляков вероятны, как никогда. Тогда уж пускай они все сыграют друг с другом, а “третий лишний” испанский клуб - с ПСЖ. Но жребию не прикажешь, а в жизни, как известно, счастья нет. Ждем очередную “разносортицу” от УЕФА…

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