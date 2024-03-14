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Для прямого выхода Шахтера в группу ближайшей Лиги чемпионов остались два условия

Лига Чемпионов

Ранее их было три

Для прямого выхода Шахтера в группу ближайшей Лиги чемпионов остались два условия

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Донецкий "Шахтер" официально получил статус самого рейтингового представителя стран, не имеющих прямого выхода в группу Лиги чемпионов 2024/25.

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Последние шансы обойти "горняков" в рейтинге потеряли "Славия" (Чехия) и "Динамо" (Загреб, Хорватия), которые проиграли в Лиге конференций и вылетели из еврокубков. Это означает, что одно из трех условий для автоматического выхода представителя Украины в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25 выполнено.

Остались еще два условия:

  1. текущую Лигу чемпионов должна выиграть команда из топ-4 своей лиги;
  2. УПЛ должен выиграть "Шахтер".

Шансы на прямой выход в группу Лиги чемпионов 2024/25 среди украинских команд имеет исключительно "Шахтер".

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Источник:
Игорь Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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