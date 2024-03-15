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Спортдир Манчестер Сити - о Реале в 1/4 ЛЧ: Какой позор, всё то же самое. Надоели эти шары

Лига Чемпионов

Жребий снова свёл вместе двух грандов европейского футбола

Спортдир Манчестер Сити - о Реале в 1/4 ЛЧ: Какой позор, всё то же самое. Надоели эти шары

Bitter and Blue

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Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн остался крайне недоволен жеребьёвкой 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английскому клубу достался мадридский "Реал".

"Какой позор, надоели эти шары... всегда одно и то же. Жеребьевка та же, что и в прошлом году, поменяли лишь "Ливерпуль" на "Арсенал".

У соперника больше всего титулов здесь (в Лиге чемпионов - прим.). Они показывают такую стабильность, что всегда играют на последних стадиях. Мы считаем себя сильной командой, у нас отличный сезон в Лиге Чемпионов, хорошая серия..

Лига чемпионов - это турнир "Реала". На протяжении истории они так себе выступали в Лиге, но в Лиге чемпионов дела у них шли хорошо", - добавил спортдир "горожан".

Стоит отметить, что команды встретятся в третьем сезоне подряд в плей-офф Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Чики Бегиристайн
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 16:42
Так у чвертьфіналі зводяться основні претенденти Проте може потрібно правильно ставити питання? Доки смугастеньки будуть РЕАЛьно лояльні до одного клубу? І що не вдалось у першому матчі виправлятимуть у другому! Ми ж чудово пам'ятаємо, як трактування у других іграх 1/8, 1/4, 1/2 суперечливих моментів на користь КаКоїсь команди привела до титула!
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Комментарии 5
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Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 16:42
Так у чвертьфіналі зводяться основні претенденти Проте може потрібно правильно ставити питання? Доки смугастеньки будуть РЕАЛьно лояльні до одного клубу? І що не вдалось у першому матчі виправлятимуть у другому! Ми ж чудово пам'ятаємо, як трактування у других іграх 1/8, 1/4, 1/2 суперечливих моментів на користь КаКоїсь команди привела до титула!
Ответить
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 16:29
чего разнылся?
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0
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Algrab (Костопiль)
15.03.2024 в 16:09
Бояться? Правильно роблять...
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kuandrew12 (Львів)
15.03.2024 в 16:06
переможець пари на 99% візьме лігу чемпіонів
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0
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Харьковчанин (Харків)
15.03.2024 в 15:45
отакої, думав в фіналі зустрінуться.
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