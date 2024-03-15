Спортдир Манчестер Сити - о Реале в 1/4 ЛЧ: Какой позор, всё то же самое. Надоели эти шары

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн остался крайне недоволен жеребьёвкой 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английскому клубу достался мадридский "Реал".

"Какой позор, надоели эти шары... всегда одно и то же. Жеребьевка та же, что и в прошлом году, поменяли лишь "Ливерпуль" на "Арсенал".

У соперника больше всего титулов здесь (в Лиге чемпионов - прим.). Они показывают такую стабильность, что всегда играют на последних стадиях. Мы считаем себя сильной командой, у нас отличный сезон в Лиге Чемпионов, хорошая серия..

Лига чемпионов - это турнир "Реала". На протяжении истории они так себе выступали в Лиге, но в Лиге чемпионов дела у них шли хорошо", - добавил спортдир "горожан".