Вице-президент Барселоны - о жеребьёвке 1/4 ЛЧ: Игроки ПСЖ? У нас есть Ямал

Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов . Каталонскому клубу в соперники достался "Пари Сен-Жермен".

"Для нас большая честь оказаться здесь среди восьми лучших команд Европы. Цель, которую мы ставим перед собой — пройти дальше. Игроки "ПСЖ"? У нас есть Ламин (Ямал - прим.).



Наш тренер смело вызывает молодых игроков, это будет очень хорошая игра. У них есть тренер, которого мы хорошо знаем, но и у нас отличная команда и много болельщиков", - приводит слова функционера Marca.