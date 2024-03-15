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Вице-президент Барселоны - о жеребьёвке 1/4 ЛЧ: Игроки ПСЖ? У нас есть Ямал

Лига Чемпионов

В стане "сине-гранатовых" настроены оптимистично

Вице-президент Барселоны - о жеребьёвке 1/4 ЛЧ: Игроки ПСЖ? У нас есть Ямал

SPORT

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Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Каталонскому клубу в соперники достался "Пари Сен-Жермен".

"Для нас большая честь оказаться здесь среди восьми лучших команд Европы. Цель, которую мы ставим перед собой — пройти дальше. Игроки "ПСЖ"? У нас есть Ламин (Ямал - прим.).

Наш тренер смело вызывает молодых игроков, это будет очень хорошая игра. У них есть тренер, которого мы хорошо знаем, но и у нас отличная команда и много болельщиков", - приводит слова функционера Marca.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные игры пройдут 16 и 17 апреля.

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Лига чемпионов Барселона Пари Сен-Жермен
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 16:51
Цікава гра... Бо суперники десь на одному рівні Що можуть продемонструвати команди? Чи відновляться Педрі та де Йонг? Як проявить себе захист Барселони на НУЛЬ чи знову 1, 2, 3... Як проявить себе Мбаппе та Ямал? Чи прокиниться Роберт Л?
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 16:51
Цікава гра... Бо суперники десь на одному рівні Що можуть продемонструвати команди? Чи відновляться Педрі та де Йонг? Як проявить себе захист Барселони на НУЛЬ чи знову 1, 2, 3... Як проявить себе Мбаппе та Ямал? Чи прокиниться Роберт Л?
Ответить
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