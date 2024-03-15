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Вице-президент Барселоны - о жеребьёвке 1/4 ЛЧ: Игроки ПСЖ? У нас есть Ямал
В стане "сине-гранатовых" настроены оптимистично
SPORT
Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте прокомментировал
"Для нас большая честь оказаться здесь среди восьми лучших команд Европы. Цель, которую мы ставим перед собой — пройти дальше. Игроки "ПСЖ"? У нас есть Ламин (Ямал - прим.).
Наш тренер смело вызывает молодых игроков, это будет очень хорошая игра. У них есть тренер, которого мы хорошо знаем, но и у нас отличная команда и много болельщиков", - приводит слова функционера Marca.
Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные игры пройдут 16 и 17 апреля.
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