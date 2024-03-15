Анчелотти - о матче 1/4 ЛЧ против Ман Сити: В одном году мы выиграли, в следующем - они

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", заявил, что его команда не волнуется перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Не знаю, волнуются ли "горожане" после жеребьевки! Мы настроены оптимистично, не волнуемся. Мы будем играть с полной уверенностью".

"В одном году мы выиграли, в следующем - они. Посмотрим!", - добавил Карло.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 апреля.