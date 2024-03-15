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Осасуна — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024
Последний рывок перед международной паузой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Лидер Ла Лиги “Реал” в очередном туре едет в гости к типичному середняку “Осасуне”, которая чередует сильные и слабые выступления. На прошлой неделе в Жироне Памплона выступила посредственно, и вряд ли "Сливочных" ждет теплый прием. Тем более, дисквалификацию за длинный язык продолжает отбывать Джуд Беллингем.
Дивіться матч Прімери Осасуна - Реал Мадрид
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Примера. 29-й тур
16 марта. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 17:15 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Осасуны"
"Осасуна" выиграла 3 матча из 4 перед тем, как в минувшую субботу уступила в гостях "Жироне" (0:2). Конечно, это не был провал. В этом сезоне на "Монтиливи" кто только не проигрывал.
У "Осасуны" приличная домашняя статистика, 6 побед в 14 матчах, но она побеждала исключительно слабаков. В то же время с сильными "Барсой" (1:2), "Атлетиком" (0:2), "Атлетико" (0:2), "Жироной" (2:4) "Эль Садар" увидел поражения. Это в целом симптоматично. Памплона слишком много пропускает (39 голов в 28 турах), чтобы быть успешной в больших матчах.
Лидер "Осасуны" и ее лучший бомбардир — Анте Будимир, у рослого хорвата уже 14 голов. В центре поля выходит трио работяг, которые пашут в отборе; фланги обороны поднимаются высоко, особенно левша Мохика. У этого коллектива мало козырей против "Реала", но он попытается замедлить мяч и использовать стандарты.
Новости "Реала"
"Реал" на прошлой неделе даже без Беллингема разбил "Сельту" 4:0, что стоило Рафаэлю Бенитесу работы. При этом та победа стала для "Сливочных" лишь 2-й в 5 последних матчах.
Важно, что 2 из 3 последних осечек Мадрида были в гостях — у "Райо" (1:1) и "Валенсии" (2:2). Кроме того, команда Карло Анчелотти имела уйму проблем с "Лейпцигом" (1:1). Может ли "Осасуна" их устроить? Без помощи самого "Реала" - нет. Если "Сливочные" сыграют агрессивно, активно — они завладеют игрой.
1 - Since the start of the 2021/22 season, no other @LaLigaEn player has been involved in more goals than @vinijr ???????? in all competitions, being the only one to have surpassed the hundred in this period (102 - G61 A41). Star. pic.twitter.com/nWuzDNOreG— OptaJose (@OptaJose) March 10, 2024
В этом сезоне "Реал" проиграл всего дважды, и оба раза "Атлетико". В отсутствие Джуда команду тащит Винисиус, он сейчас самая эффективная звезда лиги. Ну, и умение прибавить в концовке тоже достойно внимания. Именно оно спасло Мадрид на "Месталье", Канарах, в Альмерии — и это только за два месяца.
"Осасуна" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
Начиная с 2020 года Памплона трижды играла с "Реалом" вничью и еще шесть встреч проиграла.
В первом круге текущего сезона на "Бернабеу" Мадрид торжествовал 4:0; также он выиграл у "Осасуны" оба матча в чемпионате-2022/23 — 2:1 и 2:0.
Последние матчи "Осасуны"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Осасуны" лечится ее капитан и лучший защитник Давид Гарсия. Кроме того, на неделе потянул мышцу молодой плеймейкер Аймар Орос. Это важные потери.
У "Реала" помимо уже упомянутого Беллингема матч пропустят только давно выбывшие Куртуа, Милитао и Алаба. Первых двух в Мадриде ждут на поле уже в апреле.
"Осасуна": Эррера — Аресо, Унаи Гарсия, Катена, Эррандо, Мохика — Монкайола, Торро, Мой Гомес — Рубен Гарсия, Будимир
"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Кроос, Чуамени, Вальверде — Браим Диас — Винисиус, Родриго
"Осасуна" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Осасуна" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
А что тут гадать? "Реал" неделю отдыхал, он свеж и еще он очень удачно играет с "Осасуной" уже полтора года. Поставим на победу "Сливочных" - БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,6 и выше.
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