Осасуна — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2024

Лидер Ла Лиги “Реал” в очередном туре едет в гости к типичному середняку “Осасуне”, которая чередует сильные и слабые выступления. На прошлой неделе в Жироне Памплона выступила посредственно, и вряд ли "Сливочных" ждет теплый прием. Тем более, дисквалификацию за длинный язык продолжает отбывать Джуд Беллингем.

"Осасуна" выиграла 3 матча из 4 перед тем, как в минувшую субботу уступила в гостях "Жироне" (0:2). Конечно, это не был провал. В этом сезоне на "Монтиливи" кто только не проигрывал.

У "Осасуны" приличная домашняя статистика, 6 побед в 14 матчах, но она побеждала исключительно слабаков. В то же время с сильными "Барсой" (1:2), "Атлетиком" (0:2), "Атлетико" (0:2), "Жироной" (2:4) "Эль Садар" увидел поражения. Это в целом симптоматично. Памплона слишком много пропускает (39 голов в 28 турах), чтобы быть успешной в больших матчах.

Лидер "Осасуны" и ее лучший бомбардир — Анте Будимир, у рослого хорвата уже 14 голов. В центре поля выходит трио работяг, которые пашут в отборе; фланги обороны поднимаются высоко, особенно левша Мохика. У этого коллектива мало козырей против "Реала", но он попытается замедлить мяч и использовать стандарты.

"Реал" на прошлой неделе даже без Беллингема разбил "Сельту" 4:0, что стоило Рафаэлю Бенитесу работы. При этом та победа стала для "Сливочных" лишь 2-й в 5 последних матчах.

Важно, что 2 из 3 последних осечек Мадрида были в гостях — у "Райо" (1:1) и "Валенсии" (2:2). Кроме того, команда Карло Анчелотти имела уйму проблем с "Лейпцигом" (1:1). Может ли "Осасуна" их устроить? Без помощи самого "Реала" - нет. Если "Сливочные" сыграют агрессивно, активно — они завладеют игрой.

1 - Since the start of the 2021/22 season, no other @LaLigaEn player has been involved in more goals than @vinijr ???????? in all competitions, being the only one to have surpassed the hundred in this period (102 - G61 A41). Star. pic.twitter.com/nWuzDNOreG