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Анчелотти - о матче с Сити в 1/4 ЛЧ: У нас небольшое преимущество из-за календаря, но на игру это не повлияет

Лига Чемпионов

"Это не решит исход встречи" (с)

Анчелотти - о матче с Сити в 1/4 ЛЧ: У нас небольшое преимущество из-за календаря, но на игру это не повлияет

gianlucadimarzio

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который запланирован на 9 апреля.

"У них более сложный график, но таков современный футбол. Рад, что у нас есть девять дней на подготовку к матчу с "Сити".

Мы имеем небольшое преимущество, но это не повлияет на игру и не решит исход встречи. Сейчас у нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаём всё, что в наших силах", - приводит слова итальянца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 3 и 6 апреля "горожане" сыграют в АПЛ против "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", соответственно.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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