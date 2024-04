Анчелотти - о матче с Сити в 1/4 ЛЧ: У нас небольшое преимущество из-за календаря, но на игру это не повлияет

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который запланирован на 9 апреля.

Напомним, 3 и 6 апреля "горожане" сыграют в АПЛ против "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", соответственно.

⚪️???? Ancelotti on Guardiola's comments about the schedule: "This is football, I'm happy with nine days to prepare City game. We have a small advantage yes...".



"But this won't influence the game. We have time to prepare the game and we'll do our best". pic.twitter.com/Ym2pp75fUd