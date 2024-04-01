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Анчелотти - о матче с Сити в 1/4 ЛЧ: У нас небольшое преимущество из-за календаря, но на игру это не повлияет
"Это не решит исход встречи" (с)
gianlucadimarzio
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который запланирован на 9 апреля.
"У них более сложный график, но таков современный футбол. Рад, что у нас есть девять дней на подготовку к матчу с "Сити".
Мы имеем небольшое преимущество, но это не повлияет на игру и не решит исход встречи. Сейчас у нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаём всё, что в наших силах", - приводит слова итальянца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, 3 и 6 апреля "горожане" сыграют в АПЛ против "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", соответственно.
⚪️???? Ancelotti on Guardiola's comments about the schedule: "This is football, I'm happy with nine days to prepare City game. We have a small advantage yes...".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
"But this won't influence the game. We have time to prepare the game and we'll do our best". pic.twitter.com/Ym2pp75fUd
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