Анчелотти - о матче с Сити в 1/4 ЛЧ: У нас небольшое преимущество из-за календаря, но на игру это не повлияет

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который запланирован на 9 апреля.

"У них более сложный график, но таков современный футбол. Рад, что у нас есть девять дней на подготовку к матчу с "Сити".



Мы имеем небольшое преимущество, но это не повлияет на игру и не решит исход встречи. Сейчас у нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаём всё, что в наших силах", - приводит слова итальянца журналист Фабрицио Романо.