Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальке из Бундеслиги 2 предложил Шахтеру проводит еврокубковые матчи на своем стадионе
Шальке сейчас переживает не лучшие времена
фото из свободных источников
Немецкий "
Как сообщает Sportbuzzer, это обеспечило бы немецкому клубу, который сейчас переживает не лучшие времена во втором дивизионе, дополнительный доход.
Как отмечает источник, клуб из Гельзенкирхена разослал по этому поводу своим болельщикам опрос, где фанам предложено ответить: будут ли они посещать матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов или Лиге Европы и купят ли они абонемент со скидкой на игры горняков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в текущем сезоне "Шахтер" проводили домашние еврокубковые матчи в Гамбурге, также была информация, что донецкий клуб в следующем сезоне может сменить стадион в Германии.
Ну и напомним, что "Фелтинс-Арена" вмещает чуть более 62 тысяч болельщиков. "Шальке" борется за выживание во 2-й Бундеслиге, занимая 14-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Кубковый матч Полесье - Ворскла возобновился после тревоги. Полтавчане ведут 1:0
- Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
- Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
- Энрике - о перерыве Барселоны перед поединком ЛЧ: Лучше играть матчи
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Комментарии 1