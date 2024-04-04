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Шальке из Бундеслиги 2 предложил Шахтеру проводит еврокубковые матчи на своем стадионе

Лига Чемпионов
Обновлено

Шальке сейчас переживает не лучшие времена

Шальке из Бундеслиги 2 предложил Шахтеру проводит еврокубковые матчи на своем стадионе

фото из свободных источников

Новина українською

Немецкий "Шальке", который выступает во 2-й Бундеслиге, предложил "Шахтеру" проводить еврокубковые матчи следующего сезона на своем стадионе "Фелтинс-Арена".

Как сообщает Sportbuzzer, это обеспечило бы немецкому клубу, который сейчас переживает не лучшие времена во втором дивизионе, дополнительный доход.

Как отмечает источник, клуб из Гельзенкирхена разослал по этому поводу своим болельщикам опрос, где фанам предложено ответить: будут ли они посещать матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов или Лиге Европы и купят ли они абонемент со скидкой на игры горняков.

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Напомним, что в текущем сезоне "Шахтер" проводили домашние еврокубковые матчи в Гамбурге, также была информация, что донецкий клуб в следующем сезоне может сменить стадион в Германии.

Ну и напомним, что "Фелтинс-Арена" вмещает чуть более 62 тысяч болельщиков. "Шальке" борется за выживание во 2-й Бундеслиге, занимая 14-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Sportbuzzer
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
05.04.2024 в 00:07
Команда, яка мала вболівальником Гітлера, а спонсором Газпром (=Путіна). Хоча може бути, що це та ж сама сатана реінкарнується.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Киев)
05.04.2024 в 00:07
Команда, яка мала вболівальником Гітлера, а спонсором Газпром (=Путіна). Хоча може бути, що це та ж сама сатана реінкарнується.
Ответить
0
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