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Ямал дал прогноз на первый матч Барселоны с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ
Смесь скромности с уверенностью
Getty Images / Global Images Ukraine
16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямал в интервью Mundo Deportivo поделился своими ожиданиями от противостояния с "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Я очень взволнован. Это будет мой первый четвертьфинал в ЛЧ. Мечтаю сыграть в обоих матчах.
Мой прогноз на первую игру с "ПСЖ"? Наша победа со счетом 1:0. Кто забьёт решающий гол? Я", - заявил Ямал в беседе со СМИ.
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Напомним, первый поединок между командами состоится 10 апреля в Париже, а ответная встреча - 17 апреля в Барселоне.
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