Ямал дал прогноз на первый матч Барселоны с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ

16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямал в интервью Mundo Deportivo поделился своими ожиданиями от противостояния с "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Я очень взволнован. Это будет мой первый четвертьфинал в ЛЧ. Мечтаю сыграть в обоих матчах.

Мой прогноз на первую игру с "ПСЖ"? Наша победа со счетом 1:0. Кто забьёт решающий гол? Я", - заявил Ямал в беседе со СМИ.