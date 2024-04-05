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Ямал дал прогноз на первый матч Барселоны с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Смесь скромности с уверенностью

Ямал дал прогноз на первый матч Барселоны с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямал в интервью Mundo Deportivo поделился своими ожиданиями от противостояния с "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Я очень взволнован. Это будет мой первый четвертьфинал в ЛЧ. Мечтаю сыграть в обоих матчах.

Мой прогноз на первую игру с "ПСЖ"? Наша победа со счетом 1:0. Кто забьёт решающий гол? Я", - заявил Ямал в беседе со СМИ.

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Напомним, первый поединок между командами состоится 10 апреля в Париже, а ответная встреча - 17 апреля в Барселоне.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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