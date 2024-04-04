Вундеркинд Барселоны не планирует играть на Олимпиаде

Вингер "Барселоны" Ламин Ямал рассказал, планирует ли он представлять сборную Испании на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Нелогично ехать на Олимпиаду и на Евро, ведь не нужно перегружать себя и играть слишком много - так что это не имеет смысла. Педри - единственный, кто это сделал, насколько я помню.

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Но, очевидно, играть за Испанию, это мечта. Я думаю, что важнее попасть на Евро".

Ямал в этом сезоне за "Барселону" сыграл 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.