Испания
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Вундеркинд Барселоны не планирует играть на Олимпиаде
Я думаю, что важнее попасть на Евро (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямал рассказал, планирует ли он представлять сборную Испании на Олимпиаде-2024 в Париже.
"Нелогично ехать на Олимпиаду и на Евро, ведь не нужно перегружать себя и играть слишком много - так что это не имеет смысла. Педри - единственный, кто это сделал, насколько я помню.
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Но, очевидно, играть за Испанию, это мечта. Я думаю, что важнее попасть на Евро".
Ямал в этом сезоне за "Барселону" сыграл 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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Spokoyno (Київ)
04.04.2024 в 23:51
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