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Арсенал - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал - Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" на внутренней арене терпит крах. Из Кубка Германии мюнхенцы вылетели, чемпионами они, скорее всего, не станут. Остается биться в Лиге чемпионов – там команда Томаса Тухеля дошла до стадии четвертьфинала.
Где, собственно, сыграет с "Арсеналом", который вырвался на первое место турнирной таблицы АПЛ. Насколько для команды Артеты важна Лига чемпионов? Найдут ли в себе силы "канониры" для борьбы на два фронта? Узнаем в ближайшее время.
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Матч 1/4-й финала Лиги чемпионов "Арсенал" - "Бавария" состоится во вторник, девятого апреля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>> А после финального свистка на сайте появится отчет о матче, видеообзор и комментарии действующих лиц.
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