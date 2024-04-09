Педри и де Йонг вошли в заявку Барселоны на матч с ПСЖ. Они не играли более месяца

"Барселона" огласила заявку на первый матч против "Пари Сен-Жермен" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

В том числе в список вошли полузащитники Педри и Френки де Йонг, которые из-за травм не играли с 3 марта. При этом в клубе отметили, что врачи ещё не выдали разрешения на их участие в предстоящем поединке.

Заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Андер Астралага.

Защитники: Жоау Канселу, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Серхи Роберто, Жюль Кунде, Эктор Форт, Пау Кубарси.

Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Марк Касадо, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямал.

Нападающие: Роберт Левандовски, Витор Роке, Марк Гиу.

Напомним, первую игру в противостоянии команды проведут 10 апреля в Париже, ответный матч - 16 апреля в Барселоне.