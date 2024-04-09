Гвардиола: Победить Реал два раза подряд практически невозможно

Главный тренер "Манчестер Сити" не считает возможным повторение прошлогоднего исхода противостояния с мадридским "Реалом".

"Когда "Реал" проигрывает, всегда говорят, что они играют очень плохо. И не говорят, что другая команда играла лучше. В таких клубах судят вот так. Но я стараюсь оценивать происходящее по-другому. Это футбол - соперник может быть сильнее. Вот и всё.

Не думаю, что может повториться результат прошлого года. Обыграть "Мадрид" два раза подряд практически невозможно. Это непростая цель", - приводит слова Пепа Marca.