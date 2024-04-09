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Гвардиола: Победить Реал два раза подряд практически невозможно
Снова ментальные игры Пепа?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" не считает возможным повторение прошлогоднего исхода противостояния с мадридским "Реалом".
"Когда "Реал" проигрывает, всегда говорят, что они играют очень плохо. И не говорят, что другая команда играла лучше. В таких клубах судят вот так. Но я стараюсь оценивать происходящее по-другому. Это футбол - соперник может быть сильнее. Вот и всё.
Не думаю, что может повториться результат прошлого года. Обыграть "Мадрид" два раза подряд практически невозможно. Это непростая цель", - приводит слова Пепа Marca.
Напомним, в сезоне 2022-23 "Сити" разгромил "Реал" на "Этихаде" в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов - 4:0. Сегодня команды проведут первый матч в рамках четвертьфинального противостояния этого розыгрыша турнира. Начало - в 22:00.
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