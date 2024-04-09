Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Бывшие звезды дортмундской "Боруссии" теперь зажигают в двух едва ли не главных командах Европы. Джуд Беллингем своим приходом совершил мини-революцию в мадридском "Реале" и теперь "сливочные" рассчитывают на куда более успешное выступление против "Манчестер Сити". Чем это было в прошлом сезоне.

Впрочем, Эрлингу Холанду также есть что на это ответить, если он, конечно, не растворится, как это нередко бывает от норвежца в больших матчах.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 апреля.

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Лига Чемпионов, 1/8 финала, первый матч

9 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

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