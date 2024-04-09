  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Джуд Беллингем против Эрлинга Холанда

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшие звезды дортмундской "Боруссии" теперь зажигают в двух едва ли не главных командах Европы. Джуд Беллингем своим приходом совершил мини-революцию в мадридском "Реале" и теперь "сливочные" рассчитывают на куда более успешное выступление против "Манчестер Сити". Чем это было в прошлом сезоне.

Впрочем, Эрлингу Холанду также есть что на это ответить, если он, конечно, не растворится, как это нередко бывает от норвежца в больших матчах.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Лига Чемпионов, 1/8 финала, первый матч

9 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Гвардиола: Победить Реал два раза подряд практически невозможно
yellow-arrow
Энрике: Не чувствуем никакого давления. Барселона выиграла пять ЛЧ, ПСЖ - ни одной
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Андрей Лунин Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости