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Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Джуд Беллингем против Эрлинга Холанда
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшие звезды дортмундской "Боруссии" теперь зажигают в двух едва ли не главных командах Европы. Джуд Беллингем своим приходом совершил мини-революцию в мадридском "Реале" и теперь "сливочные" рассчитывают на куда более успешное выступление против "Манчестер Сити". Чем это было в прошлом сезоне.
Впрочем, Эрлингу Холанду также есть что на это ответить, если он, конечно, не растворится, как это нередко бывает от норвежца в больших матчах.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 апреля.
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Лига Чемпионов, 1/8 финала, первый матч
9 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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