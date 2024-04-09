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ПСЖ - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Начинаем с Франции

ПСЖ - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четвертьфинале Лиги Чемпионов сойдутся "ПСЖ" и "Барселона". Первый матч состоится во Франции, где каталонцам никогда не было легко. Парижане не проигрывают во всех турнирах уже 27 игр подряд, что не может не настораживать соперников.

Поединок пройдет на Парк де Пренс в Париже в среду, 10-го апреля. Начало в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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