ПСЖ - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В четвертьфинале Лиги Чемпионов сойдутся "ПСЖ" и "Барселона". Первый матч состоится во Франции, где каталонцам никогда не было легко. Парижане не проигрывают во всех турнирах уже 27 игр подряд, что не может не настораживать соперников.

Поединок пройдет на Парк де Пренс в Париже в среду, 10-го апреля. Начало в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

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