Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Начинаем с Франции
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четвертьфинале Лиги Чемпионов сойдутся "ПСЖ" и "Барселона". Первый матч состоится во Франции, где каталонцам никогда не было легко. Парижане не проигрывают во всех турнирах уже 27 игр подряд, что не может не настораживать соперников.
Поединок пройдет на Парк де Пренс в Париже в среду, 10-го апреля. Начало в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть игру онлайн, следите за ходом событий в матче с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- "Политики нам не указ". Чеферин прокомментировал решение не отстранять Беларусь на международной арене
- Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру
- Арсенал - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО