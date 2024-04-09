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Эдин Терзич - о матче ЛЧ против Атлетико: Симеоне проделал феноменальную работу. Он кумир для многих команд

Лига Чемпионов
Обновлено

Специалист прокомментировал предстоящую игру

Эдин Терзич - о матче ЛЧ против Атлетико: Симеоне проделал феноменальную работу. Он кумир для многих команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии Д", рассказал о соперниках в матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

"Диего Симеоне проделал феноменальную работу. Он кумир для многих команд. Они имеют преимущество, играя на своем стадионе. Но мы хотим победить, чтобы иметь преимущество в следующий вторник. Мы должны сделать все возможное, как и раньше".

Напомним, что завтра, 10 апреля, состоится матч "Атлетико Мадрид" - "Боруссия Д". Начало - в 22:00.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Эдин Терзич
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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