Эдин Терзич - о матче ЛЧ против Атлетико: Симеоне проделал феноменальную работу. Он кумир для многих команд

Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии Д", рассказал о соперниках в матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

"Диего Симеоне проделал феноменальную работу. Он кумир для многих команд. Они имеют преимущество, играя на своем стадионе. Но мы хотим победить, чтобы иметь преимущество в следующий вторник. Мы должны сделать все возможное, как и раньше".