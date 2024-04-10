Ошибка Лунина и еще несколько шедевров. Реал - Манчестер Сити 3:3. Видео голов и обзор матча

Огненный матч получился в Мадриде, где в четвертьфинале сошлись два европейских топа – "Реал" и "Манчестер Сити". Ох и матч. Андрей Лунин в начале игры ошибся, но в дальнейшем отыграл уверенно. Однако пропустить все равно пришлось. Были шедевры.

Обо всем, что происходило на поле, смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Голы: Диаш (12, автогол), Родриго (14), Вальверде (79) — Силва (2), Фоден (66), Гвардиол (71)